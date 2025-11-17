La regla del sueño 3-2-1: el método que recomiendan los expertos para combatir el insomnio

A nadie le gusta dormir mal y, sin embargo, es muy común despertarse en mitad de la noche. Si eres de esas personas, estás de suerte: un médico ha compartido la regla que recomienda seguir para evitar este problema, la llamada "regla del sueño 3-2-1". Te contamos los detalles.

Tal y como revela el medio Mirror, el psicólogo clínico y experto en trastornos del sueño Michael Breus, explica a través de sus redes que esta norma consta de tres sencillos pasos: dejar de consumir alcohol 3 horas antes de acostarse, evitar cenas copiosas o tentempiés 2 horas antes y reducir la ingesta de líquidos 1 hora antes de irse a dormir.

Aunque la regla del sueño 3-2-1 no debe considerarse un remedio milagroso, los médicos la recomiendan como una estrategia útil dentro de un enfoque general para mejorar el descanso. Breus recalca que cada persona es diferente, de modo que estos consejos deben adaptarse con el visto bueno de un profesional sanitario.

En particular, se menciona un problema común que afecta al sueño: la nocturia, es decir, despertarse repetidamente por la noche para ir al baño. Esta condición es más frecuente a medida que avanza la edad, y también aparece en mujeres embarazadas.

Se aconseja consultar al médico si estos despertares nocturnos se vuelven habituales, si aparecen síntomas como dolor, escozor o sangre al orinar, o si la falta de descanso empieza a afectar el estado de ánimo o el rendimiento diario.