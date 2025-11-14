Los trabajos donde más abundan los psicópatas

Lejos de ficción, la psicología explica ciertos rasgos de la psicopatía, como pueden ser la frialdad emocional, el autocontrol o la capacidad de manipular o persuadir resultan útiles en profesiones muy concretas.

Kevin Dutton, psicólogo británico y autor del libro La sabiduría de los psicópatas, revela que entre un 1% y un 3% de la población presenta rasgos relacionados con este perfil. Dutton explica que, aunque la mayoría no delinque, estas personas enfocan su carácter más calculador en entornos donde se valoran esas cualidades.

Es por eso por lo que cirujanos, abogados, policías, periodistas o directivos de empresa son algunas de las profesiones donde más abunda esta figura. La constante presión, la importancia de las jerarquías y la toma de decisiones son características en común que hace de los psicópatas un buen perfil candidato para ocupar estos puestos, pues muestran características positivas para desempeñar dichas actividades.

En la lista también aparecen otros perfiles como cocineros o clérigos, donde determina la disciplina y el total control del entorno. Con esto Dutto explica cómo lo que puede ser un problema dentro de determinados entornos, puede llegar a convertirse en una ventaja en contextos adecuados.