Esta es la razón por la que siempre te despiertas de madrugada

¿Eres de los que no consigue dormir toda la noche del tirón y te desvelas a la misma hora? Si pensabas que era casualidad no, no lo es. Y es que aunque pueda parecer una simple costumbre, podría haber un problema detrás. Te contamos los detalles.

Tal y como revela el medio Surrey Live, según la experta Lisa Artis, "comenzamos a experimentar un sueño menos profundo después de unas cuatro o cinco horas". A medida que entramos en etapas de sueño más ligero, somos más propensos a despertarnos. Si tu hora habitual de dormir es alrededor de las 23:00, despertarse a las 4:00 es más probable. Hay varios factores que contribuyen a estos despertares prematuros.

"El sueño se rige por nuestro reloj interno o ritmo circadiano. Uno de los ritmos circadianos más importantes y conocidos es el ciclo sueño-vigilia", explica Artis. "El sueño está regulado por los niveles de dos hormonas: melatonina y cortisol, que siguen un patrón regular de 24 horas. La melatonina ayuda a conciliar el sueño, mientras que el cortisol ayuda a despertar y a mantenernos alerta".

Controlar tus niveles hormonales puede ser crucial para evitar esos trastornos nocturnos. Para ello: