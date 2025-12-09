¿A TI TAMBIÉN TE PASA?
Esta es la razón por la que siempre te despiertas de madrugada
¿Eres de los que no consigue dormir toda la noche del tirón y te desvelas a la misma hora? Si pensabas que era casualidad no, no lo es. Y es que aunque pueda parecer una simple costumbre, podría haber un problema detrás. Te contamos los detalles.
Tal y como revela el medio Surrey Live, según la experta Lisa Artis, "comenzamos a experimentar un sueño menos profundo después de unas cuatro o cinco horas". A medida que entramos en etapas de sueño más ligero, somos más propensos a despertarnos. Si tu hora habitual de dormir es alrededor de las 23:00, despertarse a las 4:00 es más probable. Hay varios factores que contribuyen a estos despertares prematuros.
"El sueño se rige por nuestro reloj interno o ritmo circadiano. Uno de los ritmos circadianos más importantes y conocidos es el ciclo sueño-vigilia", explica Artis. "El sueño está regulado por los niveles de dos hormonas: melatonina y cortisol, que siguen un patrón regular de 24 horas. La melatonina ayuda a conciliar el sueño, mientras que el cortisol ayuda a despertar y a mantenernos alerta".
Controlar tus niveles hormonales puede ser crucial para evitar esos trastornos nocturnos. Para ello:
- Realiza actividades relajantes antes de acostarse, como leer, escuchar música relajante o practicar técnicas de relajación, como la respiración profunda o la meditación.
- Evita las pantallas durante al menos dos horas antes de acostarte.
- La cafeína, las comidas copiosas, el alcohol, el azúcar y la falta de magnesio o vitaminas del complejo B pueden afectar el sueño.
- Come opciones ricas en proteínas y cargadas de magnesio, como huevos duros, requesón, semillas de calabaza, espinacas, chocolate negro, anacardos, muslos de pollo o pavo.
- No bebas mucho líquido antes de acostarte.
- Mantén un diario junto a tu cama y anota tus preocupaciones.
