¿Por qué algunas personas sienten ansiedad con la llegada de la Navidad?

Para muchas personas, la Navidad no siempre representa alegría: lo que para algunos son encuentros y celebración, para otros puede convertirse en una época difícil. Según los expertos, la "ansiedad por la Navidad", a la que algunos llaman coloquialmente "síndrome del Grinch" o incluso "Christougenniatikophobia", puede manifestarse con irritabilidad, tristeza, insomnio, rechazo a decorar o escuchar villancicos, aislamiento social, o malestar físico.

Las causas de este malestar son varias y pueden combinarse. A veces provienen de traumas personales o recuerdos dolorosos relacionados con fechas navideñas pasadas. En otros casos entran en juego el estrés financiero o la sobrecarga emocional: reuniones obligatorias, exceso de estímulos, obligaciones sociales que no siempre deseamos.

También influye la presión cultural: la idea de que en Navidad todos deben estar felices, compartir, sonreír, celebrar. Esa "felicidad obligatoria" puede volverse un lastre cuando la realidad personal no encaja, generando culpa o incomodidad por no sentirse del todo bien.

Pero no todo está perdido: lo que sí podemos hacer es escuchar lo que sentimos sin juzgarnos. No estás obligada a aceptar todas las invitaciones, a decorar, a fingir ánimo. Puedes priorizar tu bienestar, hacer menos cosas, elegir con quién compartir, y cuidar de ti como lo harías en cualquier otra época. Si lo necesitas, hablar con alguien de confianza o un profesional puede ayudar.

La Navidad puede tener luces, encuentros y regalos, pero también podemos reconocer que para muchas personas representa estrés, nostalgia o ansiedad. Y está bien admitirlo.