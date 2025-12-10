La lluvia de Gemínidas de diciembre será más espectacular que las Perseidas de agosto

La lluvia de meteoros de las Gemínidas tendrá su pico de actividad en la madrugada del 13 al 14 de diciembre y aunque menos célebres que las Perseidas de agosto, pueden superarlas en espectacularidad por ser más brillantes, numerosas y moverse más despacio.

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha recordado que se trata de uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes y esperados y precisa que frecuentemente ofrecen colores que varían del amarillento al verde, lo que las hace muy llamativas.

El máximo de actividad está previsto cerca de las 08:00 del 14 de diciembre pero al ser ya de día el mejor momento para disfrutarlas será la noche del 13 de diciembre, en concreto entre la 01:00 y las 3:00 horas de la madrugada (hora canaria).

El IAC señala que el enemigo de la observación de meteoros es la luz de la Luna, pero este año estará en fase de cuarto menguante y no aparecerá en el cielo hasta alrededor de las 03:00 de la madrugada.

El radiante de la lluvia en la constelación de Géminis hace su aparición alrededor de las 20:00 horas así que, poco a poco, irán apareciendo meteoros a partir de ese momento.

En condiciones ideales, se podrían avistar alrededor de 150 meteoros por hora, superando en un 50% el promedio de las Perseidas.

El origen de las Gemínidas es lo que las convierte en una lluvia de estrellas verdaderamente única, señala la nota del IAC, que precisa que a diferencia de otras lluvias de meteoros, que provienen de cometas, las Gemínidas se originan a partir de un asteroide: el (3200) Faetón.

Lluvia de estrellas Gemínidas | EFE

Este objeto, de unos 5 a 6 kilómetros de diámetro, es catalogado como un objeto híbrido, que presenta características tanto de cometa como de asteroide con una órbita que lo acerca considerablemente al Sol (en su perihelio).

Cada vez que esto ocurre (su período orbital es de 523 días), el intenso calor provoca que su superficie desprenda polvo y pequeños fragmentos y estos quedan distribuidos a lo largo de su trayectoria.

Cada mes de diciembre la Tierra atraviesa esta estela de partículas, las cuales se desintegran al entrar en la atmósfera terrestre, y genera la impresionante lluvia de meteoros.

El IAC indica que a pesar de su clasificación como "Objeto Potencialmente Peligroso" debido a la proximidad de su órbita con la terrestre, los cálculos de la trayectoria de Faetón son precisos y no existe ningún riesgo de colisión con la Tierra en los próximos siglos.

Para observar esta lluvia de meteoros, el IAC recomienda un punto lo más alejado posible de la contaminación lumínica, como entornos rurales o cumbres, y no aconseja el uso ni de telescopios o prismáticos dado que el fenómeno se disfruta a simple vista.