Síntomas de gripe que indican que necesitas atención médica

Con la aparición de la nueva variante K, los casos de gripe están aumentando en las últimas semanas y los expertos recuerdan que esta enfermedad suele comenzar de forma repentina. Entre los síntomas más habituales se encuentran la fiebre, los dolores corporales, la fatiga intensa y la tos seca.

En la mayoría de los casos, las personas pueden controlar estos síntomas en casa descansando lo suficiente, hidratándose bien y tomando analgésicos habituales como el paracetamol o el ibuprofeno para aliviar el malestar. Sin embargo, existen grupos considerados de alto riesgo que deben buscar atención médica inmediata ante la aparición de síntomas gripales.

Dentro de ese grupo se encuentran las mujeres embarazadas, las personas mayores de 65 años y quienes padecen afecciones crónicas, como diabetes o enfermedades cardíacas. Los especialistas insisten en que se debe acudir al médico si cualquiera de estos pacientes desarrolla dificultad para respirar, presenta sangrado abundante o sufre un dolor torácico repentino y agudo. Lo más recomendable es que acudan acompañados para mayor seguridad.

Gripe | Freepik

Para el resto de la población, los profesionales sanitarios aconsejan extremar las precauciones durante estas semanas. El inicio del invierno y la proximidad de las fiestas navideñas aumentan los encuentros sociales y, con ello, las posibilidades de contagio. Cuidarse, evitar el contacto estrecho si se tienen síntomas y mantener una buena higiene sigue siendo fundamental para protegerse y proteger a los demás en esta época del año.