Por qué el sol no ilumina el espacio

Es curioso pensar que el sol, con lo brillante que es, no logre iluminar el espacio. Uno pensaría que allá arriba todo debería estar bañado en luz, pero en realidad lo que vemos es un fondo negro y profundo. ¿Cómo puede ser posible algo así? La explicación no tiene que ver con la falta de luz, sino con algo que damos por hecho aquí en la Tierra: la atmósfera.

La luz del sol se propaga por todo el espacio, pero no la percibimos a menos que se refleje en algún objeto. Para que podamos verla, necesita chocar con algo: un planeta, partículas de polvo, gases, etc. Sin embargo, el espacio está casi completamente vacío. No hay aire, no hay atmósfera, no hay nubes; en resumen, casi no hay nada que refleje la luz hacia nuestros ojos. La luz está ahí, pero si no se refleja, simplemente no la vemos.

En la Tierra, por el contrario, la atmósfera dispersa la luz solar y por eso el cielo se ve azul durante el día. Esa dispersión ocurre porque las moléculas del aire desvían la luz en todas direcciones. Pero fuera de nuestro planeta, donde no hay atmósfera que disperse la luz, el cielo se ve negro, incluso si el sol está brillando con toda su potencia.