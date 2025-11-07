Ya puedes ver las Táuridas, la lluvia de estrellas de noviembre: "Habrá bolas de fuego tan brillantes como la luna llena"

El mes de noviembre llega con un espectáculo doble para los amantes del cielo nocturno. Las Táuridas y las Leónidas ofrecen la oportunidad de disfrutar de una de las épocas más mágicas del año para observar meteoros.

Las Táuridas son las primeras en aparecer. Su pico de actividad tendrá lugar el próximo día 11 de noviembre. Según Miguel Gilarte, presidente de la Asociación Astronómica de España, en esta ocasión esta lluvia de meteoros se ha dividido en dos fragmentos distintos y por eso, aunque partan de la misma constelación, habrá unas que vendrán de su parte norte y otras de la sur.

Algo que destacará de estas Táuridas será la velocidad a la se desplazarán, entrando a aproximadamente 105.000 km/hora. A pesar de que se prevé que el número de meteoros puede ser bajo, las bolas de fuego que se podrán observar pueden llegar a ser tan brillantes como la luna llena.

Lluvia de estrellas | iStock

Para disfrutar de este evento, basta con buscar un lugar oscuro, alejado de la contaminación lumínica, y mirar al cielo sin necesidad de telescopio ni prismáticos. Si el tiempo acompaña, noviembre puede ser un mes perfecto para dejarse sorprender por las estrellas fugaces.

Las Táuridas podrán disfrutarse hasta el 25 de noviembre. La noche del 11 al 12, saldrá la luna a partir de las 23:00 horas en cuarto menguante, por lo que las primeras horas de la noche estará el cielo bastante despejado y se podrán ver mejor.