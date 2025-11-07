Ser más feliz y productivo con un solo gesto diario: este es el hábito que puede cambiar tu vida

Buscar la fórmula que nos acerque a la felicidad y a un mayor rendimiento personal no siempre resulta sencillo, sobre todo cuando abundan teorías contradictorias. Sin embargo, diversos especialistas coinciden en que la clave puede estar en un gesto cotidiano, fácil de aplicar y al alcance de cualquiera.

Según lasInvestigaciones del Consejo General de Psicología y la Psicofundación, en colaboración con IKEA, han confirmado que un entorno organizado influye directamente en el bienestar emocional. No se trata únicamente de la apariencia visual, sino de la capacidad de "poner en orden la mente". La psicóloga Patricia Maguet señala que el 21 % de las personas siente frustración al no disponer de un lugar para cada objeto, lo que genera incomodidad; en cambio, un espacio cuidado transmite calma y sensación de control, lo que repercute en la felicidad.

Por el contrario, la desorganización incrementa los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que complica la concentración y potencia la ansiedad. De acuerdo con el Instituto de Neurociencia de Princeton, vivir en un ambiente ordenado facilita la atención, incrementa la productividad y reduce la tensión, lo que confirma que un pequeño hábito cotidiano es capaz de transformar de forma significativa nuestro bienestar.

De esta manera, se confirma que el orden del lugar en el que se vive o trabaja es esencial en el orden de la estabilidad y la paz mental. Una forma de evitar que el estrés se acumule, al igual que lo hacen los trastos en casa y en la oficina. Un gesto sencillo, eficaz y con buenos resultados para la calidad de vida.