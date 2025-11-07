El cáncer colorrectal crece entre los jóvenes: un experto revela un síntoma que muchos pasan por alto

Un reciente estudio descubrió que el cáncer colorrectal está aumentando entre los adultos jóvenes (20-49 años) y todo parece apuntar a factores relacionados con cambios en los estilos de vida en las últimas décadas (mayor obesidad, dietas con muchos alimentos ultraprocesados, menor actividad física y otros cambios ambientales). Ahora, un experto oncólogo ha revelado un síntoma poco conocido de este tipo de cáncer. Te contamos los detalles.

A través de un vídeo publicado en TikTok, el Dr. Yousuf Zafar, oncólogo gastrointestinal, ha explicado que de este síntoma se habla poco y puede pasar fácilmente desapercibido: "Un síntoma del que no se habla lo suficiente es la sensación de que los intestinos no se vacían completamente después de defecar".

Esto sucede porque, al parecer, hay un tumor presente que estrecha u obstruye el espacio por donde tienen que pasar las heces.

El tumor suele localizarse en el recto, la sección final del intestino grueso, o en la parte inferior del colon, la parte más larga del intestino grueso.

El intestino grueso es el órgano que el cuerpo utiliza para convertir los alimentos que ingerimos en heces, y si se obstruye, también puede causar una variedad de síntomas molestos como dolor, náuseas y vómitos de grandes cantidades de alimentos no digeridos o líquido intestinal.

Los expertos recomiendan prestar atención a los síntomas y consultar al médico si aparecen.

Muchas causas propuestas son modificables (alimentación, peso, actividad física), por lo que medidas preventivas de salud pública y personal pueden tener impacto.