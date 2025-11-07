Spotify lanza un "Wrapped" mensual con tus canciones favoritas

Cuando quedan apenas unas semanas para que Spotify lance su Wrapped anual, una suerte de recopilación interactiva de la música que más nos ha gustado a lo largo de todo el año, a los nórdicos se les ha ocurrido llevar esta práctica un poco más allá. Para ello están lanzando ahora una nueva funcionalidad llamada estadísticas de escucha, que no deja de ser algo bastante similar a ese Wrapped, aunque con una periodicidad diferente en todos los sentidos.

Así es la nueva funcionalidad para disfrutar de tus favoritos

Las estadísticas de escucha están llegando ahora a Spotify, y básicamente lo que nos ofrece es la visualización de nuestros artistas y canciones más escuchadas de las últimas cuatro semanas. Además, como suele ocurrir con el Wrapped original, nos ofrece varias listas de reproducción basadas precisamente en todo eso que nos ha cautivado a lo largo de las últimas semanas. Pero también a nivel semanal esta nueva funcionalidad nos va a permitir conocer contenidos que pueden marcarnos.

Spotify lo define como puntos culminantes que hacen que nuestras sesiones de música sean únicas, como un hito o un descubrimiento e incluso momentos fan con un determinado artista que nos guste. Por tanto, es una nueva herramienta que hace algo similar a Wrapped, pero en un intervalo de tiempo menor, y del que, por tanto, tendremos noticias más asiduas, y nos permitirá compartir con otros cuáles están siendo nuestros gustos musicales prácticamente en tiempo real.

Obviamente, son estos pequeños balances de nuestras sesiones los que al final van a conformar el Wrapped anual, pero nos van a ir dando una idea de lo que seguramente termine destacando en ese gran resumen, que se ha convertido en toda una fiebre en la época navideña, que es cuando más se comparten estos resúmenes de nuestro año musical.

Así puedes acceder a la nueva función de Spotify

Spotify ha anunciado que esta nueva característica de la plataforma está disponible tanto para usuarios gratuitos como para los premium, y que ha llegado a 60 mercados en todo el planeta, también en España. Para poder acceder a ello, tenemos que hacer lo siguiente: