La ciencia confirma que los animales salvajes temen más al hombre que a cualquier otro depredador

Aunque en nuestro planeta existen animales de gran tamaño como los elefantes o las ballenas, feroces y letales como el León o el Tigre y aunque físicamente el ser humano tiene poco que hacer frente a estos animales, debido a su inteligencia y al aprovechamiento del entorno puede que los humanos seamos los animales más peligrosos del planeta. De hecho así lo demuestra un curioso estudioque se ha realizado en el Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica, en el que se demuestra que los animales reaccionan con más miedo ante las voces humanas que ante el rugido de un león o incluso ante el sonido de disparos.

El trabajo ha sido publicado en Current Biology y ha estado dirigido por los biólogos Liana Zanette y Michael Clinchy, de la Western University de Canadá. Para llegar a estas conclusiones, los expertos analizaron más de 10.000 grabaciones reproducidas junto a abrevaderos frecuentados por elefantes, jirafas y rinocerontes.

Curiosamente, el 95% de los animales que se acercaron al abrevadero huyeron al escuchar conversaciones humanas, ni los rugidos de un león o el sonido provocado por disparos generaron el mismo pánico. Esta reacción de los animales según detallan los investigadores es el reflejo de un miedo ancestral por parte de los animales al ser humano, es un instinto evolutivo creado por siglos de persecución.

Este descubrimiento podría ser bastante útil sobre todo para su uso en zonas de caza furtiva, ya que el uso de grabaciones con voces humanas podría desalentar a los animales a acercarse a áreas donde corrieran peligro. Y aunque podría ser una solución fácil, los expertos en cambio señalan que también puede ser contraproducente, ya que tampoco es saludable para estos animales estar con un miedo constante, ya que puede alterar su forma de alimentarse o su descanso.