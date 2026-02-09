¿Qué es un hidrosismo? El curioso fenómeno que ha hecho temblar pueblos andaluces

En la última semana, municipios de la costa y del interior de Andalucía han experimentado una serie de movimientos del terreno que han sorprendido a residentes y expertos. Estos pequeños temblores, recogidos por estaciones sísmicas y sentidos ocasionalmente por la población, están siendo asociados a un fenómeno conocido como hidrosismo, que no es un terremoto convencional sino un movimiento del suelo provocado por la presión del agua en el subsuelo tras lluvias extraordinarias.

El fenómeno se explica principalmente por la acumulación masiva de agua en acuíferos y grietas del terreno, especialmente en zonas con rocas fracturadas o estructuras kársticas como las de Grazalema (Cádiz) o la Serranía de Ronda (Málaga). Cuando el nivel del agua subterránea se eleva rápidamente, puede aumentar la presión sobre las paredes y cavidades del terreno, provocando reajustes en las rocas que liberan energía en forma de vibraciones o microtemblores.

A diferencia de los terremotos provocados por el movimiento de las placas tectónicas, los hidrosismos ocurren en la capa más superficial de la tierra y se deben principalmente a la infiltración rápida del agua por la lluvia extrema, un proceso que no suele implicar mucha energía ni masas de tierra profundas. Como resultado, estos movimientos son generalmente de baja magnitud y raramente causan daños importantes, aunque pueden despertar inquietud entre la población local.

En localidades como Grazalema, el problema se ha visto agravado por un temporal que ha dejado niveles de lluvia excepcionalmente altos, saturando el terreno hasta tal punto que el agua ha salido incluso por debajo de calles y pavimentos y ha generado ruidos subterráneos inusuales. Este efecto recuerda que fenómenos naturales menos conocidos como los hidrosismos pueden manifestarse con fuerza tras episodios meteorológicos extremos.