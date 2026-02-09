Una experta comparte el secreto para llegar a vivir 100 años y es más simple de lo que pensamos

Vivir muchos años y hacerlo con buena salud es uno de los grandes objetivos de muchas personas. Reducir el riesgo de enfermedades y poder disfrutar más tiempo de la familia y los amigos suele estar en lo más alto de la lista. Ahora, una médica ha compartido el consejo más sencillo y sorprendente que escuchó nunca sobre longevidad.

La doctora Tulsi Patel, ha contado en un vídeo de TikTok una conversación que tuvo con una paciente de 103 años. Durante la charla, le preguntó directamente cuál creía que había sido el secreto para alcanzar esa edad. La respuesta fue clara: "tener amigos".

La médica compartió esta experiencia en un vídeo titulado Consejos básicos para la longevidad, donde explicó que la paciente no mencionó dietas estrictas ni rutinas complejas, sino la importancia de mantener relaciones sociales a lo largo de la vida. Un mensaje sencillo que ha llamado la atención de miles de personas en redes sociales.

La ciencia respalda esta idea. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) señala que las relaciones cercanas y positivas aportan propósito y sentido de pertenencia, dos factores clave para el bienestar. Por el contrario, la soledad y el aislamiento se consideran importantes predictores de una mala salud física y mental.

En la misma línea, diversos estudios han demostrado que la falta de vínculos sociales se asocia con mayores tasas de mortalidad, peor salud general y menor satisfacción vital. La Clínica Mayo también destaca que las personas con fuertes lazos sociales tienen menos riesgo de sufrir depresión, hipertensión o problemas de peso.

En definitiva, el consejo de aquella centenaria resume lo que cada vez confirman más expertos: cuidar las amistades y no vivir en soledad puede ser tan importante para vivir más como cualquier hábito saludable.