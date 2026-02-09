Las madres estresadas y deprimidas tienen más probabilidades de tener hijos con autismo

Las madres que sufren estrés psicológico intenso durante o después del embarazo podrían estar aumentando el riesgo de que sus hijos desarrollen rasgos asociados al trastorno del espectro autista, según un nuevo estudio realizado en Japón. La investigación apunta a que la salud mental materna juega un papel clave en el desarrollo infantil.

Científicos de la Universidad de Tohoku analizaron datos de más de 23.000 parejas madre-hijo, evaluando síntomas depresivos en distintas fases del embarazo y durante el primer mes tras el parto. Los resultados mostraron que los hijos de mujeres con depresión perinatal tenían más probabilidades de presentar rasgos autistas.

El efecto fue especialmente notable en las niñas, que además tendían a nacer con bajo peso y a mostrar un vínculo más débil con sus madres. Aun así, los investigadores observaron que los niños, en general, presentaban más rasgos autistas que las niñas, independientemente del estado emocional de la madre.

Para entender los mecanismos biológicos detrás de estos hallazgos, el equipo llevó a cabo experimentos con ratones. Las madres sometidas a altos niveles de estrés mostraron comportamientos depresivos y menos cuidado hacia sus crías. En particular, las crías hembras desarrollaron conductas similares al autismo, como menor interacción social y comportamientos repetitivos.

Las pruebas también revelaron niveles más bajos de oxitocina, conocida como la "hormona del amor", en el cerebro de las madres estresadas y una menor presencia de receptores de esta hormona en sus crías femeninas. Esto podría dificultar el vínculo madre-hijo y afectar al desarrollo social temprano.

Los investigadores, que publicaron sus conclusiones en la revista Molecular Psychiatry, insistieron en que es fundamental detectar de forma temprana la depresión perinatal y ofrecer apoyo psicológico a las madres. Aunque reconocen limitaciones en el estudio, como posibles diferencias culturales, destacan la importancia de seguir investigando.

Estos resultados coinciden con otras investigaciones recientes que apuntan a que el autismo podría estar infradiagnosticado en niñas, y refuerzan la necesidad de prestar más atención tanto a la salud mental materna como al diagnóstico temprano y equitativo del trastorno del espectro autista.