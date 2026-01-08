Así es la inteligencia artificial que predice las enfermedades antes de que aparezcan

Hoy en día, los avances científicos y tecnológicos están haciendo posible la detección de riesgos de salud incluso antes de que aparezcan los síntomas.

La Inteligencia Artificial es una de las herramientas que están revolucionando la medicina. Esto es gracias al estudio del genoma humano, historiales médicos o mutaciones peligrosas que permiten anticiparse a enfermedades cardiacas, cáncer o diabetes, entre otras patologías.

Se trata de predicciones que pueden guiar el uso de Repeticiones Palindrómicas Cortas Agrupadas y Regularmente Interespaciadas (CRISPR), una tecnología de edición genética que permiten modificar el ADN con precisión permitiendo cortar o editar genes específicos en organismos vivos.

Esto resulta importante en el desarrollo de la medicina personalizada, aquella que adapta y personaliza sus tratamientos a los genes de cada paciente, haciéndolos más efectivos y reduciendo sus efectos secundarios.

De esta forma se corrigen o eliminan los genes causantes de enfermedades, una importante técnica para prevenir y tratar de forma más específica en cada uno de los pacientes.