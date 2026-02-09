El truco sencillo que te ayuda a comer 330 calorías menos al día

Un estudio reciente de la Universidad de Bristol ha encontrado un truco simple que puede ayudarte a comer unas 330 calorías menos al día sin tener que reducir deliberadamente las porciones ni sentir más hambre.

La clave está en el tipo de alimentos que eliges. Las personas que siguieron una dieta basada en alimentos naturales y sin procesar, como frutas, verduras y productos frescos, consumieron muchas menos calorías diarias que las que comieron alimentos ultraprocesados, incluso cuando podían comer libremente.

Es sorprendente, pero el grupo que no consumió productos ultraprocesados comió más comida por peso y aun así su ingesta calórica fue menor. Esto se debe a que los alimentos naturales tienden a ser más saciantes y menos densos en calorías, lo que ayuda al cuerpo a sentirse satisfecho con menos energía consumida.

Frutas y verduras | Freepik

Los investigadores explican que este tipo de dieta parece activar una especie de "inteligencia nutricional" en las personas. En otras palabras, el cuerpo y el cerebro tienden a elegir mejores alimentos cuando no se ve influenciado por productos diseñados para ser altamente palatables y energéticamente densos.

Además de ayudarte a comer menos calorías sin esfuerzo, seguir una alimentación más natural y menos ultraprocesada puede reducir el riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades del corazón, según los autores del estudio.

En resumen, no es necesario comer menos comida ni pasar hambre para reducir la ingesta calórica: hacer un cambio simple en la calidad de los alimentos que eliges cada día podría marcar una gran diferencia.