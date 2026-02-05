Auroras boreales en España: el espectáculo podría verse en los próximos días

El Sol está en un momento de actividad muy alta en estos primeros días de febrero. Los científicos han observado una explosión de gran magnitud, conocida como llamarada solar de clase X8,3, que se originó en una enorme mancha solar llamada AR4366 y ha liberado una gran cantidad de energía al espacio. Esta intensa erupción magnética ha llamado la atención porque podría dar lugar a un fenómeno poco común en nuestro país: las auroras boreales visibles desde cielos más bajos de lo habitual.

Aurora boreal | Pixabay

Este tipo de fenómenos ocurre cuando partículas cargadas del Sol chocan con el campo magnético de la Tierra, iluminando el cielo en tonos de luz. Las auroras boreales suelen verse en latitudes muy altas, como en países cercanos al Círculo Polar Ártico, pero si la eyección de material solar tiene la orientación y la energía suficientes, puede hacer que estas luces se observen mucho más al sur de lo normal.

Aunque ahora mismo no está garantizado que la eyección de plasma impacte directamente la Tierra, los astrónomos vigilan de cerca la situación porque la actividad solar es impredecible. Si las condiciones se dan, los cielos de España podrían ofrecer, en los próximos días, un espectáculo de luces verdes y rojizas en el horizonte nocturno que muy pocas veces se aprecia desde aquí.