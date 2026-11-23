Cada vez utilizamos más edulcorantes para sustituir el azúcar y reducir las calorías de nuestra dieta. Sin embargo, algunos de ellos podrían no ser tan saludables como pensamos. Es el caso del eritritol, un sustituto del azúcar muy presente en productos bajos en calorías sobre el que nuevas investigaciones han puesto el foco por su posible relación con los accidentes cerebrovasculares.

El eritritol es un edulcorante que tiene un sabor casi tan dulce como el azúcar, pero aporta muy pocas calorías y apenas afecta a los niveles de insulina. Se encuentra de forma natural en algunas frutas, como las uvas y las peras, aunque también se utiliza en numerosos productos, como barritas proteicas o alimentos bajos en azúcar.

Ahora, un equipo de investigadores de China ha encontrado una posible relación entre los niveles de eritritol en sangre y el riesgo de sufrir un ictus isquémico, que se produce cuando un coágulo bloquea el flujo de sangre hacia una parte del cerebro. Según sus resultados, las personas con una predisposición genética a presentar niveles más elevados de este compuesto tendrían casi un 25% más de probabilidades de sufrir este tipo de accidente cerebrovascular.

No es la primera vez que aparecen señales de alerta. Un estudio publicado en 2023 ya relacionó las concentraciones elevadas de eritritol en sangre con un mayor riesgo de problemas cardiovasculares. Además, investigaciones posteriores observaron que consumir este edulcorante podía aumentar la actividad de las plaquetas, unas células que intervienen en la coagulación de la sangre, lo que podría favorecer la formación de coágulos.

Sin embargo, estos resultados no demuestran que consumir eritritol provoque directamente un derrame cerebral. Los niveles que aparecen en la sangre también pueden depender de cómo lo produce y procesa nuestro propio organismo. Por eso, los investigadores señalan que todavía hacen falta más estudios para conocer sus efectos a largo plazo.