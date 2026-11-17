El Arca de Noé vuelve a despertar el interés de los investigadores. Un equipo que estudia una zona del este de Turquía asegura haber encontrado posibles restos de madera a unos nueve metros bajo tierra. El descubrimiento ha reavivado las teorías que sitúan en este lugar la famosa embarcación de la Biblia. Sin embargo, por ahora no hay pruebas de que los materiales encontrados tengan relación con ella.

Los fragmentos se han localizado en la llamada formación de Durupınar, una estructura natural situada cerca del monte Ararat. Su forma alargada recuerda a la de un barco y mide unos 150 metros de largo. Esta característica ha hecho que durante décadas algunas personas la relacionen con el Arca de Noé, aunque los científicos consideran que se trata de una formación geológica natural.

Los investigadores aseguran que algunas de las muestras encontradas podrían ser restos de madera quemada. Para saber de qué material se trata y cuántos años tiene, han enviado los fragmentos a varios laboratorios. Allí realizarán diferentes pruebas, entre ellas la datación por carbono 14, que permite calcular la antigüedad de determinados restos orgánicos.

Además, el equipo está utilizando distintas técnicas para estudiar qué hay bajo el terreno. Una de ellas es el radar de penetración terrestre, una tecnología que permite obtener información del subsuelo sin tener que excavar grandes zonas. También han realizado perforaciones para recoger muestras y analizar los materiales que se encuentran a mayor profundidad.

¿Significa esto que han encontrado el Arca de Noé? La realidad es que, por el momento, no existe ninguna prueba científica que demuestre que los restos pertenecen a la embarcación bíblica. Incluso si los análisis confirman que son fragmentos de madera antigua, eso no demostraría que formen parte de un barco ni que tengan miles de años.