El cansancio, las náuseas, la pérdida de apetito y el dolor de estómago pueden parecer molestias habituales, pero en algunos casos también pueden ser señales de una enfermedad grave. Es lo que le ocurrió a Hayley Buzwell, una británica de 39 años que falleció por un cáncer de páncreas que no fue diagnosticado hasta que la enfermedad ya se había extendido por su cuerpo.

al y como revela el medio Daily Mail, todo comenzó en enero de 2025, cuando Hayley empezó a sentirse muy cansada, tenía náuseas, había perdido el apetito y sufría dolor de estómago y de pecho. Al principio, pensó que se trataba de una gripe común y que las molestias desaparecerían con el paso de los días. Aunque algunos síntomas mejoraron, la presión en el pecho continuó.

A principios de febrero acudió al médico, donde sospecharon que podía tener una inflamación de las costillas. Sin embargo, su estado empeoró rápidamente. El 21 de febrero, después de acudir al hospital y someterse a varias pruebas, los médicos encontraron una masa en el páncreas y sospecharon que el cáncer se había extendido. Hayley falleció el 10 de marzo, antes de que pudieran realizarle una biopsia para confirmar el diagnóstico.

Síntomas del cáncer de páncreas

El cáncer de páncreas puede ser difícil de detectar en sus primeras fases porque sus síntomas no siempre son claros y pueden confundirse con los de otros problemas de salud. Entre las señales de alerta se encuentran la pérdida de apetito, el cansancio intenso, la pérdida de peso sin motivo aparente, las náuseas, los vómitos y el dolor en la parte superior del abdomen o la espalda.

También pueden aparecer cambios en las heces, diarrea, estreñimiento, fiebre o escalofríos. Otro síntoma importante es la ictericia, que provoca que la piel y la parte blanca de los ojos adquieran un tono amarillento.

La historia de Hayley recuerda la importancia de prestar atención a los síntomas que persisten o empeoran y consultar con un profesional sanitario cuando aparecen. Aunque estas molestias no significan necesariamente que exista un cáncer, es importante no ignorarlas.