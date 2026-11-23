¿Se puede colorear cualquier mapa del mundo utilizando solo cuatro colores, sin que dos regiones vecinas tengan el mismo? Aunque parezca un juego, esta pregunta es uno de los problemas más conocidos de las matemáticas.

La idea fue planteada por primera vez en 1852 por el matemático Francis Guthrie. Sin embargo, hubo que esperar hasta 1976 para que se demostrara que cuatro colores son suficientes para colorear cualquier mapa. Aquella demostración necesitó la ayuda de un ordenador.

Ahora, un equipo internacional de investigadores ha desarrollado un algoritmo que permite encontrar los colores de cada región de una forma mucho más rápida.

La clave está en identificar patrones dentro de los mapas que sirven como puntos de partida para realizar el coloreado. Los investigadores llaman a estas estructuras "configuraciones reducibles" y han descubierto que existen muchas más de las que se conocían hasta ahora.

Por ejemplo, imagina un mapa dividido en varias regiones. Si coloreas una de ellas de amarillo, las zonas que comparten frontera con ella no podrán ser amarillas, así que tendrás que elegir otros colores, como el azul, el rojo o el verde. Después, tendrás que seguir aplicando la misma regla con el resto del mapa, procurando que ninguna región vecina tenga el mismo color. Lo sorprendente del teorema es que, por complicado y grande que sea el mapa, siempre bastan esos cuatro colores para conseguirlo.

Gracias a este método, el cálculo pasa de necesitar un tiempo cuadrático a uno lineal. En la práctica, esto significa que si un mapa tiene diez veces más regiones, el algoritmo tarda aproximadamente diez veces más, en lugar de cien.

El avance no solo podría mejorar la forma de colorear mapas. Los investigadores creen que estas técnicas también podrían aplicarse a otros problemas matemáticos y a superficies más complejas.