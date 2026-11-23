La luna llena de noviembre está a la vuelta de la esquina y, además, no será una luna llena normal y corriente: será una superluna. Te contamos cuándo y cómo verla.

La Luna del Castor, como se conoce a la luna llena de noviembre en la tradición norteamericana, alcanzará su fase completa el próximo martes 24 de noviembre a las 15:53 horas (hora peninsular española). Aunque ese será el momento exacto del plenilunio, también podrá observarse durante las noches del 23 y el 25, cuando su aspecto será prácticamente igual de redondo.

El nombre de esta luna llena procede de las antiguas tradiciones de los pueblos de Norteamérica. En esta época del año, los castores terminaban de construir sus refugios y almacenar comida antes de la llegada del invierno. También era un periodo asociado a la caza de estos animales por su piel.

Este año, además, será una superluna, un fenómeno que se produce cuando la Luna llena coincide con una posición cercana al punto de su órbita más próximo a la Tierra. Por eso puede parecer algo más grande y brillante de lo habitual. En concreto, nuestro satélite se encontrará aproximadamente a 360.766 kilómetros de la Tierra, una distancia inferior a los 384.400 kilómetros que, de media, nos separan de él.

Para disfrutar de ella, conviene buscar un lugar con poca contaminación lumínica y con el horizonte despejado. Una buena opción es observarla al anochecer, cuando aparezca por el horizonte. No hace falta utilizar telescopio ni prismáticos: a simple vista se podrá apreciar su luminosidad.

Para despedir este 2026, solo quedará una luna llena. Será el próximo jueves 24 de diciembre (el día de Nochebuena) y, además, será otra superluna, por lo que será una de las más llamativas del año. Se conoce tradicionalmente como Luna Fría, un nombre relacionado con las bajas temperaturas y las largas noches propias de esta época del año en el hemisferio norte.