Adelgazar no depende únicamente de qué alimentos comemos o de cuántas calorías consumimos. También podría influir la hora a la que nos sentamos a la mesa. Así lo apunta una investigación del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), que ha encontrado una relación entre cenar temprano, desayunar a primera hora y mantener un peso más saludable.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron los hábitos alimentarios de 7.074 personas de entre 40 y 65 años y siguieron su evolución durante cinco años. Los resultados mostraron que quienes cenaban y desayunaban más temprano y pasaban más horas sin comer durante la noche tendían a presentar un índice de masa corporal (IMC) más bajo.

Los científicos creen que una de las posibles explicaciones está en los ritmos circadianos, el reloj interno que regula funciones del organismo a lo largo del día y de la noche. Según esta investigación, comer más temprano podría ayudar al cuerpo a regular mejor el apetito y el metabolismo, favoreciendo el mantenimiento de un peso saludable.

¿Es mejor cenar pronto que saltarse el desayuno?

Uno de los datos más interesantes del estudio es que saltarse el desayuno no parece ofrecer los mismos beneficios. Los investigadores observaron que un grupo de hombres que retrasaba su primera comida hasta las dos de la tarde y practicaba ayunos nocturnos de unas 17 horas no presentaba un menor peso corporal por este motivo.

Por eso, los autores plantean que podría ser más interesante adelantar la hora de la cena y desayunar temprano que pasar muchas horas sin comer por la mañana. No se trata simplemente de comer menos, sino también de tener en cuenta cuándo lo hacemos.

Sin embargo, los investigadores recuerdan que el estudio muestra una relación entre los horarios de las comidas y el peso, pero no demuestra que cenar antes o desayunar temprano provoque directamente una pérdida de kilos.