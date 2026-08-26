Vinculan por primera vez las bebidas azucaradas con el cáncer de estómago

Que las bebidas azucaradas no sean buenas para la salud no es ninguna novedad. Aun así, se estima que dos tercios de los adultos en Estados Unidos consumen al menos una al día, y la mayoría de los niños tiene el mismo hábito. Lo que sí es nuevo es lo que acaba de encontrar un equipo de investigadores: ese consumo diario podría estar vinculado a un mayor riesgo de cáncer de estómago.

Según un análisis publicado en la revista científica Gastro Hep Advances, las personas que toman al menos una bebida azucarada al día tienen 2,45 veces más probabilidades de desarrollar cáncer gástrico, en comparación con quienes nunca las consumen.

"Este es el primer estudio que demuestra una asociación entre el consumo de bebidas azucaradas y el cáncer gástrico en la población estadounidense", explica Andrew T. Chan, gastroenterólogo del Massachusetts General Hospital y autor principal de la investigación. Chan agrega que, pese a que el cáncer gástrico es la quinta causa de muerte por cáncer en el mundo, hasta ahora se sabía muy poco sobre cómo la dieta podría influir en su desarro

Cómo se hizo el estudio

El equipo de Chan cruzó datos de dos grandes estudios (el Nurses' Health Study y el Health Professionals Follow-Up Study), que en conjunto reunieron a más de 112.000 participantes. Entre 1986 y 2022, los participantes respondieron cuestionarios cada dos años sobre su alimentación (incluyendo bebidas carbonatadas, jugos artificiales, limonadas y bebidas deportivas), además de su estilo de vida e historial médico. En ese periodo se registraron 278 casos de cáncer gástrico.

El riesgo aumentó tanto en hombres como en mujeres, aunque no de forma pareja: las mujeres que bebían al menos una bebida azucarada al día casi triplicaron su riesgo, mientras que en los hombres el riesgo se duplicó, siempre en comparación con quienes no consumían este tipo de bebidas.

Un dato relevante: los investigadores no encontraron ninguna asociación entre las bebidas con edulcorantes artificiales (endulzadas sin azúcar) y el cáncer gástrico, pese a la preocupación que ha generado este tipo de ingredientes en los últimos años.

Una asociación, no una causa comprobada

Los propios autores son claros en un punto importante: se trata de un estudio observacional, es decir, que muestra una correlación entre dos variables, pero no permite afirmar que las bebidas azucaradas provoquen directamente el cáncer. Otros factores podrían estar interviniendo.

Entre las limitaciones del estudio, los investigadores mencionan que no contaron con información completa sobre la infección por Helicobacter pylori (una bacteria que infecta el estómago y es un conocido factor de riesgo para este tipo de cáncer), ni con el historial familiar completo de todos los participantes.

Respecto a los posibles mecanismos detrás de esta asociación, los autores plantean varias hipótesis: aumento de peso, resistencia a la insulina, desequilibrios hormonales, inflamación, daño en el ADN y alteraciones en la microbiota intestinal. Sin embargo, aclaran que el mecanismo exacto todavía no ha sido estudiado a fondo y que se necesita más investigación para confirmar estos hallazgos.