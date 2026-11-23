¿DESCUENTOS DE VERDAD?
Mucho cuidado este Black Friday: la OCU alerta de que muchos productos son ahora más caros
Según un análisis, el 37% de los productos analizados subió de precio.
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El Black Friday, que se celebra oficialmente este viernes 27 de noviembre, es uno de los momentos más esperados del año para comprar móviles, ordenadores, televisores y electrodomésticos con descuento. Sin embargo, no todas las ofertas son tan buenas como parecen. Un análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) demuestra que muchos productos no bajan de precio durante esta campaña e incluso pueden llegar a costar más que unas semanas antes.
Para comprobarlo, la organización analizó más de 14.000 precios de productos de electrónica y electrodomésticos en 60 tiendas online. El estudio comparó los precios del Black Friday de 2025 con los mínimos registrados durante los meses de septiembre y octubre. Los resultados muestran que solo el 35% de los productos se abarató, mientras que el 37% subió de precio y el 28% mantuvo el mismo coste.
Además, las diferencias entre las subidas y las bajadas fueron importantes. Los productos que se encarecieron lo hicieron un 12% de media, mientras que aquellos que bajaron de precio solo registraron un descenso medio del 8%. Esto significa que esperar a las grandes ofertas del Black Friday no siempre garantiza ahorrar dinero.
Por eso, antes de comprar durante el Black Friday, conviene comparar precios y consultar cómo ha evolucionado el coste del producto en las semanas anteriores. Herramientas de seguimiento de precios pueden ayudar a comprobar si una oferta supone realmente un ahorro o si el descuento es solo una estrategia para llamar la atención del consumidor.
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