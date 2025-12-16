Mucho cuidado con este alimento común en la cena de Navidad que enferma gravemente a los perros

Según la Asociación Veterinaria Británica, cuatro de cada cinco veterinarios han visto al menos un caso de ingestión tóxica durante la temporada festiva. Por ello, para garantizar unas buenas navidades, hay un alimento que deberá evitar poner cerca de sus perros. Te contamos los detalles.

Se trata de la cebolla. Según la veterinaria Veronica Higgs, "las cebollas son tóxicas para los perros y no deben consumirse. Ya sea cocidas o crudas, todas las partes de la cebolla y la planta son tóxicas para los perros, incluyendo el bulbo, las hojas, el jugo y los polvos procesados. No se debe incluir ninguna forma de cebolla en la dieta ni en las golosinas de su mascota".

La mayoría de los rellenos y salsas contienen cebolla, que puede dañar los glóbulos rojos de un perro, provocando anemia, letargo y dificultad para respirar.

Esta toxicidad se aplica a todas las formas de cebolla: cruda, cocida, en polvo o deshidratada. "Incluso dejar que tu perro lama la salsera podría causar problemas", aseguran los expertos.

Manojo de cebollas | Pexels

Estos alimentos también suelen tener un alto contenido de sal, y un exceso puede provocar un aumento de la carga de líquidos, lo que provoca presión arterial alta y empeora los síntomas de enfermedades cardíacas. A medida que aumenta la cantidad de sal, se produce toxicidad por sal. Sin embargo, la cebolla no es el único riesgo festivo para tu mascota.

La Navidad es época de celebración, y suele ser muy común que la gente beba alcohol. Pero si tu mascota ingiere incluso pequeñas cantidades, puede provocarle vómitos, desorientación, temblores y niveles peligrosamente bajos de azúcar en sangre.

Sin embargo, el hecho de que haya algunos alimentos que tu perro no pueda comer no significa que deba excluirse por completo de las festividades. Existen también alimentos que sí son buenos para estas mascotas: pechuga de pavo sin piel ni hueso, cocinada al natural, cuello o alitas de pavo, zanahorias y verduras de hoja verde al vapor o hervidas.