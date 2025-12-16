Cinco cosas que debes saber para evitar contraer la gripe antes de Navidad

Los casos de gripe están aumentando en España y en otros países. Sin embargo, existen medidas que se pueden tomar para intentar prevenirla. Aunque nada garantiza que no nos contagiaremos, hay algunos cambios que pueden mejorar las probabilidades de mantenernos sanos. Te contamos los detalles.

Tal y como revela el medio Mirror, lo más importante es la vacunación. Esta es crucial porque previene casos graves, hospitalizaciones y muertes, enseñando al sistema inmune a combatir el virus, protegiendo a los más vulnerables (ancianos, niños pequeños, enfermos crónicos) y reduciendo la propagación comunitaria, siendo la mejor herramienta para controlar la enfermedad y aliviar los sistemas de salud.

Además, este medio también añade cinco cosas que podemos hacer para reducir las probabilidades de contagiarnos. Lo más importante es tener una buena higiene: lavarse las manos con frecuencia y llevarse la mano a la boca al toser. También se debe evitar en la medida de lo posible a cualquier persona que presente síntomas, así como esforzarse por mantener un sistema inmunitario fuerte, dormir lo suficiente y comer bien.

Lavarse las manos | Envato

En definitiva, prevenir la gripe está al alcance de todos si incorporamos pequeños hábitos saludables en nuestro día a día. La prevención es, una vez más, la mejor aliada para reducir contagios y afrontar la temporada de gripe con mayor tranquilidad.