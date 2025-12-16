IKEA acaba de lanzar un curioso cargador magnético con forma de Donut

Aunque a la firma sueca la conocemos principalmente por sus muebles asequibles, con el paso de los años poco a poco han ido lanzando al mercado una serie de dispositivos inteligentes que sirven como complemento a sus productos tradicionales, y le dan un toque inteligente a los hogares que creamos con ellos. Los accesorios para el smartphone son algunos de los más populares dentro de la gama de la tienda, y ahora cuentan con un nuevo y simpático cargador, que a muchos de nosotros nos recuerda al aspecto de un donut. Y tiene esta forma por una buena razón, como vamos a comprobar a continuación.

Nuevo cargador inalámbrico VÄSTMÄRKE

Este cargador se adhiere al teléfono mediante potentes imanes, de forma similar a como lo hacen los productos compatibles con MagSafe. Por eso una vez lo colocamos de esta manera en el teléfono, lo podemos llevar a nuestra oreja si hace falta en una llamada, porque podemos usarlo como un soporte de agarre. Y es que la forma de donut no es casual ni mucho menos.

Cargador inalámbrico VÄSTMÄRKE | IKEA

Ya que esta tiene dos cometidos, por un lado, cuando no usamos el cargador, en su interior se puede enrollar el cable de este, ese que se conecta a un puerto USB C que es el que al fin y al cabo brinda energía al smartphone. Y en segundo lugar, cuando este se encuentra cargando, y con el cable desenrollado, podemos introducir los dedos entre sus dos mitades, y agarrar el teléfono con él, como se ve en una de las imágenes.

Por tanto, tiene ese doble cometido que le hace tan útil. Se trata de un cargador que es compatible con los estándares Qi 2.0, así como PD 3.0 y Quick Charge 2.0, por lo que puede cargar móviles de manera inalámbrica prácticamente de cualquier marca. Podemos conectar un iPhone, un móvil Samsung, o de otra marca, siempre y cuando cuenten con carga inalámbrica compatible.

Según IKEA, es compatible con los iPhone 8 y posteriores, así como con los Samsung Galaxy S6 o posteriores, vamos, prácticamente todos los que existen activos hoy en día. Por tanto es un cargador bastante compatible con multitud de modelos, y que además ofrece esa ventaja de que se puede adherir de manera magnética para usarlo como esos populares anillos que se acoplan a la parte trasera del teléfono.

Para usarlo, recomiendan que este cargador inalámbrico VÄSTMÄRK toque con la superficie del teléfono, por lo que es mejor quitarle la funda. Tiene un tacto suave gracias a su construcción en silicona. De momento este cargador no ha llegado a España, pero sí ha comenzado a llegar a otros países, como por ejemplo a Estados Unidos. Y allí de momento es bastante asequible, ya que su precio es de 9,99 dólares, por lo que es una excelente alternativa a los cargadores tradicionales.