Una sucesión de planetas, la Luna de Cosecha y un equinoccio: estos son todos los eventos astronómicos de septiembre

Tras un agosto cargado de eclipses y lluvias de estrellas, septiembre trae un cielo más tranquilo, pero no por eso menos interesante. Estos son los fenómenos astronómicos que no te puedes perder este mes.

La semana de los planetas (6-14 de septiembre)

Durante estos días, la Luna se irá encontrando sucesivamente con Marte, Júpiter, Mercurio y Venus en el cielo. Es una de las citas más vistosas del mes, ya que permite observar varios encuentros entre nuestro satélite y los planetas en pocos días, a simple vista y sin necesidad de instrumentos. Cada noche la Luna cambiará de posición, acercándose a un planeta distinto, así que merece la pena asomarse al cielo varias veces durante esta semana para no perderse ninguno de los encuentros.

Luna nueva (11 de septiembre)

El satélite desaparecerá de nuestro cielo, dejando noches especialmente oscuras y favorables para la observación de estrellas. Sin la luz de la Luna interfiriendo, es un buen momento para alejarse de la contaminación lumínica de las ciudades y disfrutar de un cielo estrellado más nítido de lo habitual.

Equinoccio de otoño (23 de septiembre)

Marca el inicio oficial del otoño en el hemisferio norte, con el día y la noche prácticamente igualados en duración. A partir de este momento, las noches comenzarán a ganarle terreno al día, un cambio que se irá notando cada vez más hasta llegar al solsticio de invierno en diciembre.

Luna llena de la Cosecha (26 de septiembre)

La Luna llena más cercana al equinoccio recibe tradicionalmente el nombre de Luna de la Cosecha. Este año aparecerá cerca de Saturno y Neptuno, que también alcanza su oposición por estas fechas, aunque este último planeta solo es visible con telescopio o prismáticos por su escaso brillo. Al estar tan próxima al equinoccio, esta Luna llena suele salir por el horizonte poco después de ponerse el Sol durante varias noches seguidas, regalando un cielo con luz extra al atardecer.