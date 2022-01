¿Es ilegal el conteo de cartas en el Black Jack?

Cuando se trata de juegos en los que hay una apuesta implicada, sea de dinero real o ficticio, está claro que nos lo tomamos muy en serio y no nos gusta perder. En el caso del Black Jack, mucha gente lleva a cabo un conteo de cartas. Dicho conteo consiste en llevar un registro del número de cartas altas y bajas que van saliendo a lo largo del juego para así poder calcular cuándo es el mejor momento para subir la apuesta en función de la probabilidad de hacer ‘black jack’.

Aquí surge una duda: ¿es legal, según las reglas del juego, realizar este conteo? Cuando el conteo se lleva de forma mental, no se trata de algo que vaya contra el reglamento que regula el juego, ya que no se puede evitar que el cerebro recuerde qué cartas han salido. Sin embargo, no es una práctica que esté bien vista entre los jugadores y, de hecho, muchos casinos, al tratarse de establecimientos privados que, a fin de cuentas, buscan su propio beneficio, rechazan esta estrategia de juego. Lo que sí queda totalmente prohibido es la utilización de cualquier otro método que no sea la memoria para el conteo de cartas, ya sea papel y boli para apuntar o algún dispositivo electrónico que pueda ir registrando la partida.

En cualquier caso, normalmente, los casinos cuentan con algunas medidas anti-conteo que dificultan esta práctica, incluso si se lleva a cabo de forma mental. El uso de varias barajas a la vez, en lugar de solo una, es uno de estos métodos, ya que será más fácil perder la cuenta de cuantas cartas han salido y cuántas veces. Otra de las medidas es una carta de corte que indica que hay que volver a barajar y repartir cartas, por lo que la cuenta llevada hasta el momento deja de ser válida. Incluso hay casinos que cuentan con sistemas de análisis facial capaces de reconocer si una persona está intentando memorizar las cartas.

