La verdad sobre el método 12-3-30: el entrenamiento viral para perder peso de manera sencilla

Existe un método muy popular actualmente en redes sociales que supuestamente te ayuda a perder peso de una forma muy sencilla. Se llama '12-3-30' y consiste en caminar en la cinta a 12% de inclinación, a 3 de velocidad y durante 30 minutos. Pero, ¿es realmente efectiva esta rutina? ¿O es mejor correr? Te contamos lo que dice la ciencia al respecto.

Un estudio reciente, del International Journal of Exercise Science, comparó esta rutina con correr a nuestro propio ritmo en cinta hasta quemar exactamente las mismas calorías. El propósito era analizar no solo cuántas calorías se quemaban, sino también el tipo de combustible metabólico utilizado (grasas frente a carbohidratos) cuando ambas disciplinas se ajustaban para quemar la misma cantidad total de calorías.

¿Correr con más ropa hace quemar más grasa? ¿Es bueno hidratarse antes de salir? Mitos y verdades sobre el running |

Los resultados revelaron que correr quema más rápido energía frente al método 12-3-30. En cuanto al tipo de combustible, el 12-3-30 depende más de las grasas (41%) como fuente energética frente al running, donde solo un 33% proviene de grasas. Por último, los investigadores descubrieron que el método 12-3-30 requiere más tiempo para alcanzar la misma quema calórica que correr.

En definitiva, el método 12-3-30 resulta una opción simple, accesible y sostenible para quienes buscan mejorar su condición cardiovascular, quemar calorías y quemar más grasa proporcionalmente, con menos impacto físico. Sin embargo, si buscas eficiencia en tiempo o mayor intensidad, correr es más eficaz. La clave, como siempre, es la consistencia y elegir el tipo de ejercicio que realmente permite mantener una rutina a largo plazo. Ah, y que no necesariamente necesitas una cinta de correr para lograr tus objetivos: puedes caminar en cualquier parte, al aire libre...

Y no, el 12-3-30 no te va a cambiar el cuerpo mágicamente.