Un estudio español relaciona el agua del grifo y la genética con el riesgo de cáncer de colon

Un grupo de investigadores en España ha identificado por primera vez variantes genéticas que podrían aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de colon en personas expuestas durante años a trihalometanos, unos compuestos químicos que se forman cuando el agua potable se desinfecta con cloro. El hallazgo, publicado en la revista Environment International, abre nuevas líneas para comprender cómo factores ambientales y nuestro ADN pueden interactuar.

El estudio formó parte del proyecto epidemiológico MCC-Spain y analizó datos de más de 3.000 personas de nueve provincias, comparando a quienes tenían cáncer colorrectal con controles sanos. Aunque ninguno de los participantes superó los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se observó que un mayor porcentaje de pacientes había vivido en zonas donde la suma total de trihalometanos superaba niveles aconsejados.

Agua del grifo | Unsplash

Los científicos analizaron más de 5,7 millones de marcadores genéticos y encontraron tres variantes que modifican el efecto de la exposición a estos compuestos sobre el riesgo de cáncer de colon y recto. También hallaron variaciones que afectaban de manera distinta a mujeres y a casos de recto, lo que sugiere que la interacción entre contaminación del agua y genética es más compleja de lo que se pensaba.

Uno de los genes implicados, llamado CCL2, está relacionado con procesos inflamatorios. En personas que llevan una variante que aumenta la expresión de este gen, una exposición alta a trihalometanos podría multiplicar aún más el riesgo de cáncer colorrectal. Los investigadores indican que la combinación de inflamación, estrés en las células y exposición prolongada a estos compuestos podría estar detrás de esta asociación.

Aunque los autores reconocen que estos resultados deben confirmarse en otras poblaciones y todavía no se conoce un mecanismo biológico definitivo, consideran este trabajo un avance importante porque demuestra por primera vez que los subproductos de la desinfección del agua pueden interactuar con el ADN y modular el riesgo de cáncer. Insisten en que el agua potable en España cumple la normativa vigente y es segura, pero subrayan la importancia de seguir controlando estos compuestos y su impacto a largo plazo.