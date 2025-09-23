Este medicamento común podría evitar la recaída en el cáncer colorrectal

Un nuevo ensayo clínico ha descubierto que una dosis baja de un fármaco común cada día puede reducir significativamente las probabilidades de que el cáncer colorrectal regrese en ciertos casos. Te contamos los detalles.

Se trata de la aspirina. Y es que algunos estudios previos habían sugerido que los cánceres con un tipo de mutaciones, podrían ser atacados por la aspirina, pero esta es la primera vez que la hipótesis se ha probado en un ensayo clínico aleatorizado.

Para llevar a cabo la investigación, publicada en New England Journal of Medicine, los expertos analizaron a 626 personas con cáncer colorrectal en estadios 1 a 3 y mutaciones genéticas específicas en los tumores cancerosos.

Los participantes que recibieron aspirina a diario tuvieron hasta un 55% menos de probabilidades de que el cáncer reapareciera en un plazo de tres años, en comparación con quienes tomaron placebos. En el grupo de aspirina, la probabilidad de que el cáncer reapareciera en los tres años del estudio fue del 7,7%. En el grupo de placebo, la probabilidad fue del 14,1% al 16,8%, dependiendo del tipo de mutación.

Basándose en este ensayo y en investigaciones anteriores, los investigadores sospechan que la aspirina combate el cáncer de tres maneras: reduce la inflamación, restringe el crecimiento tumoral y limita la función de las plaquetas (células sanguíneas) que las células cancerosas pueden usar como escudo a medida que se propagan los tumores. También se cree que la aspirina puede interrumpir la vía de señalización PIK3, que, según se hipotetiza, favorece el crecimiento de los tumores cancerosos.

Investigaciones futuras podrían ayudar a determinar exactamente por qué la aspirina parece reducir el riesgo de que el cáncer colorrectal regrese.

"La aspirina es un medicamento fácilmente disponible en todo el mundo y extremadamente económico en comparación con muchos medicamentos modernos contra el cáncer, lo cual es muy positivo", afirma Anna Martling, autora principal del estudio.