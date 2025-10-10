¿Es malo el ajo para los perros?

Aunque para los humanos el ajo es un alimento lleno de propiedades beneficiosas, en los perros puede tener un efecto totalmente opuesto. Este vegetal, al igual que la cebolla y el puerro, contiene compuestos llamados disulfuros y tiosulfatos, que resultan dañinos para sus glóbulos rojos. Cuando estas células se ven afectadas, el organismo del perro no puede transportar oxígeno de manera eficiente, lo que provoca una afección conocida como anemia hemolítica.

La toxicidad del ajo en los perros no es igual para todos, pues depende tanto del tamaño del animal como de la cantidad ingerida. En razas pequeñas, una dosis mínima puede ser suficiente para causar problemas graves. Los síntomas pueden ir desde debilidad y letargo hasta dificultad para respirar, por lo que no vale la pena correr el riesgo.

Por este motivo, lo más seguro es evitar que los perros consuman ajo en cualquier presentación, ya sea crudo, cocido o en polvo. Aunque en algunos lugares se promueve como suplemento natural, los riesgos superan con creces cualquier supuesto beneficio. Si se sospecha que un perro ha comido ajo, lo recomendable es acudir al veterinario cuanto antes para evitar complicaciones.