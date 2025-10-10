¿Cómo se defienden las plantas de las enfermedades? Esta enzima es la clave

Un equipo de investigadores de la Universidad de Rutgers y el Laboratorio Nacional de Brookhaven ha logrado esclarecer el mecanismo de acción de una enzima clave en la defensa de las plantas: la metacaspasa-9. Este descubrimiento, publicado en la revista Nature, representa un avance importante en la comprensión de cómo las plantas se protegen de forma natural frente a enfermedades.

La metacaspasa-9, exclusiva del reino vegetal, interviene en la muerte celular programada, un proceso mediante el cual las plantas eliminan células infectadas para evitar que los patógenos se propaguen. Aunque se sabía que esta enzima cumplía ese papel, hasta ahora se desconocía cómo se activaba y regulaba su función dentro del organismo vegetal.

Este nuevo conocimiento podría sentar las bases para desarrollar tratamientos agrícolas más eficaces y menos agresivos para el medioambiente. Aprovechando los propios mecanismos defensivos de las plantas, sería posible reforzar la protección de los cultivos sin recurrir a productos químicos tóxicos, lo que supondría una alternativa más segura y sostenible para la agricultura.