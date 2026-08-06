Un nuevo caso de hantavirus en un turista obliga a aislar a una familia en España

Las autoridades sanitarias francesas han confirmado un caso de hantavirus de la cepa Andes en una persona franco-argentina que viajó por Francia durante la segunda quincena de julio. El paciente, que posteriormente se desplazó a España, fue aislado junto a su familia como medida de precaución, aunque actualmente ya no presenta síntomas.

Según informa la AFP, el Ministerio de Sanidad francés ha explicado que el afectado desarrolló un cuadro leve y que ha reunido a un grupo de expertos para evaluar la situación y decidir los siguientes pasos. Además, ha iniciado la reconstrucción de todos los desplazamientos realizados por el paciente para identificar posibles contactos.

La principal preocupación de este caso no radica únicamente en la infección, sino en la variante detectada. Se trata de la cepa Andes, la única conocida del hantavirus capaz de transmitirse de persona a persona. El resto de variantes suelen contagiarse únicamente por contacto con animales infectados, especialmente roedores, o con sus excrementos, orina o saliva.

El hantavirus es una enfermedad poco frecuente para la que no existe una vacuna ni un tratamiento específico. Cada año se registran miles de casos en distintas partes del mundo, aunque la inmensa mayoría se producen por exposición directa a roedores infectados.

Este episodio llega apenas un mes después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) diera por finalizado el brote detectado a bordo del crucero MV Hondius, que había zarpado desde Ushuaia (Argentina). Aquel brote dejó 13 casos confirmados y tres fallecidos, y generó una alerta internacional precisamente por tratarse también de la cepa Andes.

Por el momento, las autoridades francesas no han informado de nuevos contagios relacionados con este caso y mantienen la vigilancia mientras analizan los posibles contactos del paciente.