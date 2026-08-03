Cómo saber si el eclipse solar ha dañado tus ojos: estas son las señales de alerta

El próximo 12 de agosto de 2026, millones de personas podrán disfrutar de un eclipse total solar visible desde España. Sin embargo, contemplarlo sin la protección adecuada puede provocar daños graves e incluso permanentes en la visión.

Ver un eclipse solar sin la protección adecuada puede provocar una lesión conocida como retinopatía solar, un daño en la retina causado por la radiación del Sol.

Lo más preocupante es que no duele y, además, los síntomas no siempre aparecen de inmediato. En algunos casos pueden tardar entre unas horas y hasta 48 horas en manifestarse.

Según los expertos, las señales de alerta más habituales son:

Visión borrosa o pérdida de nitidez.

Una mancha oscura o un punto ciego en el centro de la visión.

Dificultad para distinguir colores.

Sensibilidad a la luz.

Ver las líneas rectas deformadas o torcidas.

Si notas cualquiera de estos síntomas después de haber mirado un eclipse sin protección, es importante acudir cuanto antes a un oftalmólogo. Aunque algunos pacientes recuperan parte de la visión con el tiempo, el daño puede llegar a ser permanente y no existe un tratamiento específico que lo revierta.

Por eso, los expertos insisten en que la única forma segura de observar un eclipse es utilizando gafas homologadas con filtro solar certificado (ISO 12312-2:2015). Mirarlo con gafas de sol normales, radiografías, cristales ahumados o cámaras sin filtro no protege la retina.