Un estudio confirma por qué los mosquitos pican más a unas personas que a otras

Seguro que alguna vez has sentido que los mosquitos siempre te eligen a ti mientras que a las personas que tienes al lado no les pican. Ahora, un nuevo estudio confirma que esa percepción tiene una base científica. Y es que algunas personas resultan mucho más atractivas para estos insectos debido a la combinación de su olor corporal y las bacterias que viven en su piel.

La investigación, publicada en la revista iScience y liderada por científicos de la Universidad Internacional de Florida (Estados Unidos), analizó el comportamiento de tres especies de mosquitos responsables de transmitir enfermedades como el dengue, la malaria o el virus del Nilo Occidental.

Para ello, los investigadores reclutaron a 119 voluntarios y utilizaron un olfatómetro, un dispositivo que permite estudiar cómo reaccionan los insectos a diferentes olores humanos. Cada participante introducía un brazo en el aparato mientras los científicos observaban cuáles eran los mosquitos que acudían hacia él.

Los resultados mostraron que cada especie tenía sus propias preferencias y podía sentirse atraída por individuos diferentes. De hecho, una persona que resultaba muy atractiva para una especie podía pasar prácticamente desapercibida para otra.

La clave parece estar en el olor corporal. Aunque el sudor es prácticamente inodoro, las bacterias que viven de forma natural sobre nuestra piel transforman sus secreciones en cientos de compuestos orgánicos volátiles, responsables del olor que desprende cada persona. Los científicos creen que estas diferencias químicas son las que ayudan a los mosquitos a decidir a quién picar.

Además, el estudio identificó tres tipos de bacterias que aparecían con frecuencia en las personas más atractivas para los mosquitos: Corynebacterium kefirresidentii, Cutibacterium granulosum y Staphylococcus epidermidis. Según los investigadores, estos microorganismos podrían producir señales químicas que facilitan que los insectos encuentren a sus víctimas.

Los autores también comprobaron que algunas especies de mosquitos no solo buscan determinados olores, sino que también evitan ciertos compuestos presentes en la piel de personas menos atractivas para ellas.

Aunque todavía queda mucho por investigar, estos hallazgos podrían abrir la puerta al desarrollo de nuevos repelentes más eficaces o incluso a tratamientos capaces de modificar el microbioma de la piel para hacer que algunas personas resulten menos atractivas para los mosquitos.