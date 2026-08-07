Qué es el efecto Purkinje, el fenómeno que hará que algunos colores parezcan fosforitos durante el eclipse

El eclipse solar total del próximo 12 de agosto no solo oscurecerá el cielo durante unos minutos. En las zonas donde la Luna cubra completamente el Sol también podrá apreciarse el efecto Purkinje, un fenómeno óptico que hace que nuestra percepción de los colores cambie de forma repentina.

Este efecto ocurre porque, al disminuir bruscamente la luz, la retina deja de depender principalmente de los conos (encargados de distinguir los colores con buena iluminación) y pasa a utilizar los bastones, que funcionan mejor en la oscuridad. Como resultado, el ojo se vuelve más sensible a los tonos verdes y azules, mientras que los rojos y amarillos pierden intensidad.

Por eso, durante la totalidad, el color rojo se verá casi negro, mientras que el verde adquirirá un aspecto mucho más brillante y se verá fosforito. Por eso, si alguien lleva una camiseta verde intenso, es posible que durante los minutos de totalidad la percibas mucho más brillante, casi fluorescente, mientras que prendas rojas o anaranjadas parecerán mucho más oscuras. Este cambio también explica fenómenos curiosos como el famoso vestido que algunas personas veían blanco y dorado y otras azul y negro.

El efecto Purkinje solo será claramente visible durante la fase de totalidad y en la franja donde el Sol quede completamente oculto. En las zonas donde el eclipse sea parcial, el cambio en la percepción de los colores será mucho menos evidente. Eso sí, recuerda que solo es seguro retirar las gafas homologadas durante la totalidad y únicamente si te encuentras dentro de la franja de totalidad.