El error de dormir con el ventilador encendido: por qué puede ser perjudicial

Dormir por las noches en plena ola de calor puede convertirse en una misión casi imposible. Por eso, quienes no tienen aire acondicionado, recurren al ventilador como una de las soluciones más rápidas para refrescar la habitación durante la noche.

Sin embargo, según el medio Mirror, un médico ha lanzado una advertencia sobre uno de los hábitos más extendidos en las noches calurosas: dejar el ventilador encendido toda la madrugada.

El Dr. Naheed Ali explica que el problema no es el ventilador en sí, sino cómo puede afectar a algunas personas. El flujo constante de aire puede mover partículas acumuladas en la habitación, como polvo, polen o caspa de mascotas, aumentando las molestias en personas sensibles a los alérgenos.

Entre los síntomas que podrían aparecer están la irritación de ojos, garganta o nariz, especialmente en quienes sufren alergias como la rinitis o la fiebre del heno.

Dolor garganta | iStock

Además, el aire en movimiento durante horas puede resecar las vías respiratorias y provocar más incomodidad al dormir.

Esto no significa que haya que dejar de usar ventiladores durante una ola de calor. Los expertos señalan que pueden ser útiles para mejorar la sensación térmica, ya que ayudan a que el sudor se evapore y el cuerpo pierda calor, aunque no bajan realmente la temperatura de la habitación.

Para utilizarlos de forma más cómoda, recomiendan mantenerlos limpios, evitar que apunten directamente a la cara durante toda la noche y ventilar la habitación antes de dormir.

Además del ventilador, los especialistas recomiendan usar ropa de cama ligera, mantener la habitación fresca y evitar que el calor acumulado durante el día entre en el dormitorio.