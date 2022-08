Descubren cómo los egipcios se aprovecharon del Nilo para construir las pirámides

Un estudio de la universidad francesa Aix-Marseille, publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', muestra que los egipcios se ayudaron del agua del Nilo para construir las pirámides de Guiza. En concreto, crearon canales, cuencas y un puerto para mover los bloques de piedra.

Hasta ahora, las teorías más extendidas sobre la construcción de estos monumentos funerarios era que los trabajadores se ayudaban de rampas para mover dichas losas. Por tanto, el trabajo de la Universidad Aix-Marseille podría ayudar a esclarecer cómo llegaban esas piedras hasta el lugar donde se erigían las pirámides.

Según el estudio, el puerto y el resto del sistema de canales y cuencas se situaría en un brazo del río Nilo, Khufu, actualmente seco. Así que los antiguos egipcios se aprovechaban de las inundaciones anuales de dicho río para formar esta infraestructura de transporte.

"Los buenos niveles [del Nilo] prometían estabilidad [a] la antigua sociedad egipcia", comenta la geógrafa y autora del estudio Sheisha Hader a 'Popular Science'. El trabajo estima que el puerto se situaba a unos siete kilómetros al oeste del actual Nilo, y tenía la suficiente profundidad como para que las barcas que llevaban las losas no encallasen.

Durante el estudio, Hader y su colega Joseph Manning pretendían averiguar cómo los humanos interactuaban y aprovechaban su entorno para crear las pirámides. "Pensé que estaban construyendo canales que conectaban, pero parece que es un canal de río natural", señala Manning.

Para averiguarlo, los científicos recolectaron alrededor de 109 muestras de pozos estratigráficos. Comprobaron que databan de entre los periodos Predinástico y Dinástico Temprano al analizarlas y las dividieron según los patrones de vegetación encontrados.

También examinaron otros datos relacionados con la actividad volcánica cercana y los posibles cambios en el suelo y los niveles de agua. De esta forma, los geógrafos pudieron rastrear cambios en los niveles de agua del Nilo durante los 8.000 años anteriores.

Este periodo incluiría el tiempo en el que se construyeron las tres pirámides de Guiza. Ante los restos de las cuencas, canales y el puerto hallados, Hader afirmó que no estaba sorprendida, pero sí asombrada por los "ingenieros inteligentes del antiguo reino que podían aprovechar a fondo su entorno y la dinámica del Nilo para convertir lo imposible en realidad".

