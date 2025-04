¿Crees que el cerebro solo envejece en la vejez? La ciencia dice otra cosa

Aunque muchas personas asocian el envejecimiento cerebral con la vejez, un estudio reciente ha demostrado que el cerebro comienza a deteriorarse mucho antes de lo que se pensaba. Según investigaciones de la Universidad Estatal de Nueva York, el envejecimiento cerebral comienza entre los 44 y 47 años, mucho antes de lo que se esperaba.

El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, reveló que las primeras alteraciones en la estructura y funcionamiento del cerebro se producen en esta etapa. Sin embargo, el proceso no es lineal. Después, el deterioro cognitivo se intensifica entre los 62 y 67 años debido a cambios vasculares, y alcanza su punto máximo entre los 76 y 90 años.

Un nuevo modelo de IA mide la velocidad a la que envejece el cerebro | iStock

Este descubrimiento subraya la importancia de prevenir el deterioro cognitivo antes de los 50 años. Según expertos, mantener un estilo de vida saludable es crucial para ralentizar este proceso. Las recomendaciones incluyen ejercicio regular, evitar el alcohol y las drogas, cuidar la salud metabólica, y mantener una vida social activa. También es fundamental dormir bien y llevar una dieta equilibrada.

El envejecimiento cerebral comienza antes de lo que pensábamos, y tomar medidas preventivas a tiempo puede ser clave para mantener una mente sana por más tiempo.