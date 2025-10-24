La ciencia descubre un sexto sentido en el intestino que influye en el comportamiento alimentario

No todo lo que pasa por tu mente nace en el cerebro. En los últimos años, los científicos han demostrado que el intestino juega un papel clave en nuestras decisiones y emociones. De hecho, se habla cada vez más del "segundo cerebro" cuando nos referimos al sistema digestivo. Un nuevo estudio ha identificado un sistema sensorial en el colon que conecta directamente con el cerebro.

Este sistema está formado por células llamadas neuropodos, capaces de detectar señales químicas de las bacterias intestinales. Estas células envían información a través del nervio vago hasta el cerebro, avisando, por ejemplo, de cuándo es hora de dejar de comer. Este proceso activa la sensación de saciedad e influye en funciones clave del metabolismo.

Cuando este sistema no funciona correctamente, como se ha comprobado en algunos estudios con ratones, el cerebro no recibe bien las señales de saciedad, lo que puede provocar que se coma más de lo necesario y se gane peso. Pero su influencia va mucho más allá de lo que comemos.

Los investigadores creen que este canal también puede influir en el estado emocional, la motivación y hasta en cómo tomamos decisiones. Estos descubrimientos abren la puerta a una nueva forma de entender cómo los microbios que viven en nuestro cuerpo afectan a nuestra salud mental, nuestras emociones y nuestros hábitos alimenticios.