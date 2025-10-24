Los móviles de RedMagic se ponen a dieta, adiós a la barriga de sus cámaras

En los últimos años, nos hemos acostumbrado a que los smartphones cuenten con grandes barrigas en su parte posterior. Llamamos así a las grandes protuberancias que surgen de la cámara de fotos, para dar cabida a sensores cada vez más grandes y potentes. Esta es una práctica ya extendida, pero que algunos fabricantes quieren dejar de lado. Es el caso de RedMagic, una firma en la esfera de Nubia y ZTE que se ha caracterizado normalmente por lanzar móviles volcados en el gaming.

Sus próximos móviles ya no tendrán barriga de cámara

Al menos eso es lo que ha venido a mostrar la marca con un vídeo, donde muestra una especie de línea de montaje donde distintos móviles, con un parecido evidente con el iPhone 17 Pro Max y otros topes de gama Android, pasan bajo una apisonadora que les quita de golpe esa barriga. Y obviamente esto tiene que ver con el lanzamiento inminente de un nuevo smartphone.

Este sería el Redmagic 11 Pro+, que se presentará en las próximas semanas. El próximo 3 de noviembre lo hará a nivel global el modelo estándar. De hecho, hay una imagen de la convocatoria que ya nos anticipa ese gran cambio en el diseño del teléfono. Y efectivamente, en ella podemos ver cómo este móvil contaría con una cámara de cuatro sensores, de los cuales ninguno sobresale del perfil del teléfono, algo que, como decimos hoy en día, no es nada común en móviles de alta gama.

Un móvil prometedor

En la propia página de lanzamiento de este nuevo Redmagic 11 Pro podemos ver algunas de las características que harán de él un teléfono a tener en cuenta. Volviendo al modelo Pro+, una de las grandes características va a ser su enorme batería de 7500mAh, con carga ultrarrápida. También presumirá de contar con la primera refrigeración líquida en masa con tecnología AquaCore, lista para reducir la temperatura del teléfono en momentos de rendimiento exigente.

Y por supuesto tendrá el rendimiento de los topes de gama que están llegando ahora al mercado, con el potente procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5. Así que es evidente que la firma está preparando uno de los móviles más sorprendentes del año, sobre todo en términos de diseño. Y es que ahora lo que falta es ver cómo será el rendimiento de esa cámara que puede permitirse el lujo de no sobresalir del perfil del teléfono.

De momento las fotos compartidas por RedMagic hechas por su inminente lanzamiento tienen una extraordinaria calidad, que habrá que ver in situ para comprobar que es así, pero desde luego no parecen achacar el reducido espacio de la cámara. La cámara del modelo estándar no es para tirar cohetes, tiene un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 50 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles. Veremos hasta qué punto la cámara del RedMagic 11 Pro+ tiene un rendimiento a la altura.