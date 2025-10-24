¿Por que los insectos pueden caminar por las paredes?

Los insectos pueden caminar por paredes gracias a una asombrosa adaptación en sus patas. Muchas especies, como las moscas, tienen estructuras especiales llamadas almohadillas adhesivas. Estas almohadillas están cubiertas por pelos microscópicos que liberan una sustancia pegajosa. Esta secreción, en combinación con propiedades físicas como la tensión superficial, permite que se adhieran incluso a superficies lisas como el vidrio.

Además de estas almohadillas, muchos insectos están equipados con pequeñas garras que les permiten agarrarse firmemente a superficies rugosas. Estas garras actúan como anclajes mecánicos que complementan el sistema de adhesión, funcionando especialmente bien en paredes o techos con texturas irregulares. Así, los insectos pueden escalar distintos tipos de superficies con gran eficacia.

Mosca | iStock

Otro factor clave es el reducido peso corporal de los insectos. Su ligereza significa que necesitan menos fuerza para mantenerse adheridos, lo que facilita aún más su capacidad para caminar por lugares verticales o invertidos. En conjunto, estas adaptaciones: microgarras, secreciones pegajosas y fuerzas moleculares, hacen que los insectos sean verdaderos maestros de la escalada.