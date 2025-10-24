¿Por qué las luces led no se calientan mucho?

Las bombillas LED no se calientan como las antiguas incandescentes, y la razón está en cómo aprovechan la energía. Las bombillas tradicionales generaban luz a través del calentamiento de un filamento, lo que implicaba que gran parte de la electricidad se desperdiciara en forma de calor. De hecho, solo una pequeña parte se convertía en luz, lo que hacía que estas bombillas alcanzaran temperaturas elevadas al tacto.

Bombilla incandescente y bombilla led | iStock

En cambio, la tecnología LED funciona de manera mucho más eficiente. Utiliza semiconductores que convierten directamente la energía eléctrica en luz, con una pérdida mínima en forma de calor. Este proceso no requiere calentar ningún material, por lo que el consumo energético es mucho menor y la generación de calor, casi nula.

Además, los sistemas LED modernos incorporan mecanismos de disipación térmica que se encargan de eliminar el poco calor que se produce, evitando así que se acumule. Gracias a esto, las lámparas LED se mantienen frías incluso después de estar encendidas durante horas. No solo consumen menos energía, sino que tampoco emiten casi radiación infrarroja, que era la principal responsable del calor en las bombillas antiguas.