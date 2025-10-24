Nike ha anunciado las zapatillas que Marty McFly hubiera querido probarse en Regreso a Futuro II.

DE MOMENTO ESTÁN EN DESARROLLO
Nike anuncia sus primeras zapatillas motorizadas: un "exoesqueleto" para tus pies.
Aunque suene a ciencia ficción, la realidad es que los exoesqueletos han llegado para quedarse, y están cada vez más presentes en nuestro día a día, incluso en entornos cotidianos y domésticos. De hecho, estamos viendo cómo poco a poco los fabricantes están lanzando este tipo de dispositivos para ayudarnos a coger peso o caminar. Y precisamente eso es lo que van a permitirnos hacer las nuevas zapatillas de Nike, que acaba de anunciar un nuevo proyecto con el que lanzará unas totalmente motorizadas, para ayudarnos a andar más ligeros.
Así es el Project Amplify de Nike
Aunque de momento es un proyecto y está en desarrollo, Nike ha explicado el fin de estas nuevas zapatillas, y cómo podrían ayudarnos a andar más ligeros con una ayuda extra. Es un dispositivo bastante parecido a una tobillera que se extiende más o menos hasta la mitad del gemelo. Se trata de un dispositivo orientado tanto a usuarios normales, como tú o como yo, o atletas moderados, por lo que su cometido es ayudar a las personas a moverse en el día a día con más soltura.
Con ellas podemos movernos más rápido en nuestros desplazamientos diarios sin cansarnos más, ya que esta estructura robótica ha sido diseñada para asistirnos y generar una fuerza adicional que aliviará el esfuerzo. Este funciona, según Nike, como un segundo conjunto de músculos en nuestra pantorrilla, por lo que amplifica la capacidad de esfuerzo de esta para poder andar de manera cómoda y más ligera.
Tiene un motor, una correa de transmisión que traslada la fuerza, y también uan batería recargable para asistir a todo el movimiento. Una ayuda pensada también para atletas que pueden correr más o menos a un ritmo de unos 10 o 12 minutos por milla, eso son más o menos 1,60 kilómetros. Para poder comprobar que realmente puede ayudarnos a caminar con menos esfuerzo, en los últimos años Nike ha colaborado con más de 400 atletas que se han prestado a probar los distintos prototipos.
Por tanto hablamos de un motor eléctrico para nuestros pies que ayudará tanto a quienes caminan de manera cotidiana, como para los que quieren sacarle más partido y practicar un running moderado. Desde luego, un proyecto que estamos seguros va a servir de base para otros muchos productos basados en esta tecnología adaptados a las necesidades de todo tipo de personas, porque al fin y al cabo, todos caminamos o corremos en algún momento del día.
De momento no hay fecha para su lanzamiento o puesta a la venta, pero desde luego parece un proyecto bastante avanzado. Imaginamos que este anuncio servirá para palpar el interés por este producto, y que dentro de unos meses tengamos la oportunidad de conocer más detalles sobre ellas y quizás por fin tener el producto finalizado a lo largo del próximo año 2026.
