¿Un perro puede mejorar tu salud? La ciencia dice que sí

Tener un perro va mucho más allá de la compañía. Quienes conviven con uno experimentan beneficios físicos y emocionales que la ciencia respalda. Estudios realizados por la Universidad de California y la Mayo Clinic señalan que los dueños de perros son más activos, presentan menos estrés y disfrutan de una mejor salud cardiovascular. Algo tan sencillo como salir a pasear con ellos al menos media hora al día puede reducir el riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2 u osteoporosis, además de mejorar el descanso y disminuir la ansiedad.

El contacto con los perros también influye en el plano emocional. Acariciarlos o jugar con ellos estimula la liberación de oxitocina, una hormona asociada al bienestar y la calma. Este vínculo emocional, según Harvard, ayuda a reducir la presión arterial y potencia la sensación de seguridad. No es solo moverse más, sino sentirse mejor gracias a ese lazo afectivo.

Tener una mascota podría ser la clave para mantener tu mente joven, según un estudio | Envato

En personas mayores o con deterioro cognitivo, el impacto es aún más visible. Los perros ayudan a establecer rutinas, combaten la sensación de aislamiento, mejoran la memoria y fomentan el contacto social. En definitiva, cuidar de un perro también puede ser una forma de cuidarse a uno mismo: no receta medicamentos, pero su efecto en la salud es igual o más valioso.