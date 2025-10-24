Toma el control de tu PC o smartphone con este anillo inteligente

Controlar nuestro PC es algo que solemos hacer con un ratón, un elemento básico de nuestro material informático, pero a lo largo de los años han existido muchas alternativas a la hora de controlar el PC sin tener que tocarlo. Ahora hemos conocido un nuevo gadget en forma de anillo que nos permite controlar lo que ocurre en el PC, en el smartphone, tableta o cualquier dispositivo compatible, porque lo es con varios sistemas operativos.

Así funciona el nuevo Prolo Ring

Al calor de la moda de los anillos inteligentes, como los Oura Ring o Samsung Galaxy Ring, este Prolo nos propone un dispositivo que sirve de anillo y de controlador táctil. Es verdad que su diseño parece un poco tosco, y más grande de lo que esperaríamos de un anillo tradicional, pero lo importante aquí son sus funciones y todo lo que nos permite hacer con simplemente deslizar los dedos por su superficie.

Sus creadores lo describen como un Control de Escritorio Completo sin Ratón, y tiene como objetivo a esos usuarios avanzados que buscan optimizar el flujo de trabajo, aumentando la velocidad y la comodidad a la hora de interactuar con el PC, o el dispositivo compatible donde lo conecten, siempre sin necesidad de cables.

La principal función es la de cursor sin necesidad de ratón, ya que el anillo está recubierto de diferentes superficies táctiles que permiten mover el cursor en la dirección que queramos. También se ha diseñado con la ejecución de macros y comandos personalizables, así como atajos de teclado complejos que podamos completar con un simple gesto sobre este anillo con la yema de los dedos. Adicionalmente, permite hacer gestos en el aire.

Esto es importante, ya que con ellos podemos controlar multitud de aspectos del PC o dispositivo compatible, como por ejemplo el volumen, el desplazamiento, o el cambio entre pestañas a través de movimientos de la mano en el espacio, añadiendo una capa de interacción futurista y manos libres. Respecto del enfoque en el flujo de trabajo, la intención es que el Prolo Ring se integre de manera fluida en el uso diario, reduciendo la fatiga física asociada con el uso prolongado de periféricos convencionales y ayudando a los usuarios a "permanecer en el flujo" de trabajo durante todo el día.

En total podemos utilizar más de 40 gestos diferentes. En cuanto a las características técnicas, este anillo nos ofrece compatibilidad con diferentes dispositivos, ya sea un PC, smartphone, wearables inteligentes, tabletas y en cualquiera que cuente con conectividad Bluetooth con sistemas operativos como Windows, macOS, Linux, Android e iOS. El anillo cuenta con varias superficies diferenciadas, como el Trackpad, y el Modstrip, que es algo así como una superficie táctil que hace las veces de una rueda.

También integra un sensor de movimiento de seis ejes, que es capaz de reconocer nuestros movimientos, que luego traduce en gestos para controlar el dispositivo. La autonomía de uso de este anillo con una sola carga es de unas 8 horas de uso. Ya se puede comprar en Kickstarter desde unos 86 euros al cambio. Las primeras unidades se entregarán a partir del próximo mes de diciembre.